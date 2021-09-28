Амурчанин попытался перевезти на такси 19,5 килограмма марихуаны

Полицейские задержали жителя Амурской области, перевозившего наркотики в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На автодороге Чита - Хабаровск инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. И в ходе осмотра обнаружили в багажнике три мешка с растительной массой, имеющей характерный запах. А в салоне нашлись две канистры с темной жидкостью. После исследования выяснилось, что растительная масса - это 19,5 килограмма марихуаны, а жидкость - более 80 граммов гашишного масла. Все это принадлежало пассажиру - 24-летнему жителю Сковородинского района, который прибыл на такси в Ромненский район для сбора дикорастущей конопли.

В пресс-службе УМВД уточнили, что наркотики мужчина изготовил для личного потребления. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.