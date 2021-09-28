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28.09.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

Экс-главе ЕАО вынесли приговор второй раз

Текст: Дина Непомнящая

Бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову вновь вынесли приговор в суде. Биробиджанский районный суд ЕАО повторно признал экс-главу региона виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

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Как сообщили в пресс-службе суда, в 2014-2015 годах Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором коммерческой компании подговорил руководителя управления здравоохранения приобрести на фиктивных торгах медицинское оборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Преимущество в закупке изначально отдали одному АО. Ущерб бюджету области превысил 24 миллиона рублей.

В первый раз суд по этому делу прошел еще в июле 2019 года. Но вскоре приговор был обжалован и материалы направили на новое рассмотрение в ином составе.

В этот раз вердикт не изменился. Экс-губернатор осужден на четыре года условно с таким же испытательным сроком. Он на три года лишен права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, теперь он не имеет права менять место жительства, не уведомив об этом уголовно-исполнительную инспекцию, и раз в месяц должен являться в этот орган на регистрацию.

Этот приговор в законную силу не вступил и, как и первый, может быть обжалован в апелляционном порядке в суде ЕАО.

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