Тайфун "Миндул" взял курс на Курилы и Камчатку

Новости

Водителям с судимостью запретят работать в такси 11:28
Минздрав заявил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19 11:25
Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности 11:25
Защитники "Мальме" признались, что в матче с "Зенитом" опасаются Дзюбу 11:15
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры 11:13
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции 11:07
Вышел трейлер "Лакричной пиццы" Пола Томаса Андерсона 11:03
Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей 10:45
Умерла актриса из "Тарзана" и "Бэтмена" Джин Хэйл 10:43
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ 10:41
Цены в номерах люксовых отелей Петербурга сравнялись с дворцами Парижа 10:37
В России запустили горячую линию психологической помощи родителям 10:26
"Вообще плевать": Медведев ответил на сомнения Запада в российских выборах 10:18
В Москве начали тестировать камеры для наказания шумных автомобилистов 10:17
Макей: Против Беларуси развязана гибридная война 10:15
Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ 09:59
Британец совершит кругосветку на якутских лошадях 09:55
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму 09:54
В многоквартирном доме в шведском Гетеборге произошел взрыв 09:50
В Дании художник украл деньги у музея и назвал это произведением искусства 09:40
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов 09:29
В Крыму завели дело после нападения тигра на ребенка в зоопарке 09:18
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае 09:15
В России создана система охраны с роботами-часовыми 09:15
В Томске онкологи удалили у пациентки опухоль в 12 килограммов 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 11:12
Рубрика: Общество

Тайфун "Миндул" взял курс на Курилы и Камчатку

Текст: Ольга Журман

Угрожающий Японии тайфун "Миндул" не пойдет в сторону Приморского края, но может задеть Курилы, а потом Камчатку, сообщает сайт "Примпогода" со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
МЧС: В Сочи ослабевает действие циклона, затопившего город

По его словам, тайфун действительно набирает силу и обещает стать довольно мощным, при этом будет двигаться в северном направлении в сторону Токио. "С другой стороны, к моменту его подхода к Токио, над Японией сформируется широтно ориентированная мощная высотная фронтальная зона, которая заблокирует ему дальнейший путь на север, в Японское море", - говорит Кубай.

Фронтальная зона направит тайфун к Курильским островам и Камчатке.

К слову, в нынешнем году Приморский край миновал сезон тайфунов, а с началом сентября этот сезон считается закрытым. А вот в самом начале октября в регионе ожидается похолодание.

- Будет ощутимо холоднее, чем сейчас, - дает прогноз главный синоптик Приморья.

В регионах Общество Ежедневник Погода Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Рособрнадзор: Регионы уже получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ
Дмитрий Медведев объяснил, почему не избирался в Госдуму
Лукашенко назвал сроки референдума по новой Конституции
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году