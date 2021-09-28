Тайфун "Миндул" взял курс на Курилы и Камчатку

Угрожающий Японии тайфун "Миндул" не пойдет в сторону Приморского края, но может задеть Курилы, а потом Камчатку, сообщает сайт "Примпогода" со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая.

По его словам, тайфун действительно набирает силу и обещает стать довольно мощным, при этом будет двигаться в северном направлении в сторону Токио. "С другой стороны, к моменту его подхода к Токио, над Японией сформируется широтно ориентированная мощная высотная фронтальная зона, которая заблокирует ему дальнейший путь на север, в Японское море", - говорит Кубай.

Фронтальная зона направит тайфун к Курильским островам и Камчатке.

К слову, в нынешнем году Приморский край миновал сезон тайфунов, а с началом сентября этот сезон считается закрытым. А вот в самом начале октября в регионе ожидается похолодание.

- Будет ощутимо холоднее, чем сейчас, - дает прогноз главный синоптик Приморья.