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28.09.2021 06:56
Рубрика: Общество

В якутском селе Бясь-Кюель построили первый дом для погорельцев

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

В пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Горного района Якутии сдан первый дом для погорельцев, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В Якутии начали восстанавливать пострадавшее от пожаров село Бясь-Кюель

"Екатерина и Алексей Саввины получили ключи от нового благоустроенного дома из рук главы республики Айсена Николаева", - говорится в сообщении.

Дом Саввиных стал первым из 34-х домов в заново отстраиваемом микрорайоне "Кэскил" села Бясь-Кюель. 20 августа здесь была установлена первая свая. Аварийно-восстановительные работы идут по графику и завершатся к 15 октября. Площадь возводимого жилья будет соответствовать площади сгоревших домов.

"Многие не верили, что за столь короткое время мы сможем построить новые дома, но сегодня мы видим, что по всему селу ведется активное строительство. Это еще раз доказывает, что мы вместе, объединив усилия, можем преодолеть все трудности. К 15 октября село Бясь-Кюель получит новый микрорайон с обновленной инфраструктурой, уличным освещением и отремонтированной улично-дорожной сетью", - отметил Ил Дархан.

Екатерина и Алексей Саввины были счастливы получить ключи от своего нового благоустроенного дома.

"Он очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар - очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье", - сказала Екатерина Саввина.

Напомним, 7 августа огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу в село Бясь-Кюель. Сгорело шесть многоквартирных и 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей захотела получить денежную компенсацию, поэтому построить было решено 34 дома.

В этом году в Якутии было зарегистрировано свыше 1,6 тысячи лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 8,7 миллиона га.

14 сентября был снят режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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