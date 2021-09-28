В Приамурье у экс-чиновника изъяли имущество на 100 млн рублей

В Амурской области суд обратил в доход государства имущество находящегося под следствием бывшего заместителя мэра города Свободный на сумму около 100 миллионов рублей.

По сообщению прокуратуры Амурской области, единственным официальным доходом бывшего чиновника в интересующий следствие период была заработная плата. И до поступления на муниципальную службу ни он сам, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы, накоплений и дорогостоящего имущества не имели. Но на посту заместителя главы городской администрации мужчина сумел обогатиться. В том числе, по версии прокуратуры, за счет муниципального имущества.

"По результатам анализа данных об обнаруженном у бывшего заместителя главы администрации города имуществе (квартиры, офисное здание, земельные участки) выявлено явное несоответствие расходов полученным им законным доходам", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела о коррупционных преступлениях - злоупотреблении должностными полномочиями, даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Оно находится на рассмотрении в Свободненском городском суде.