Губернатор поблагодарил студентов и преподавателей ПГНИУ за мужество

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил преподавателей и студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), которые помогали людям во время стрельбы в вузе, сообщает РИА Новости.

- Хочу поблагодарить преподавателей и ребят, которые оказывали поддержку пострадавшим. Человеческий дух тяжело сломить: когда общался со студентами, то увидел, что они полны оптимизма, нацелены продолжить учебу, строят карьерные планы, - отметил глава региона во время встречи с преподавателями и студентами Пермского классического университета.

Напомним, ранее стало известно о том, как сотрудники и студенты ПГНИУ благодаря мужеству и самообладанию смогли спасти своих коллег и друзей во время нападения на вуз, которое произошло 20 сентября. Всего в ходе инцидента погибли шесть человек, еще 18 получили огнестрельные ранения разной степени тяжести и госпитализированы в больницы Москвы и Перми.