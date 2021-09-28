А какая ситуация в других регионах?

В Петербурге, по данным комитета по образованию, на дистанционный формат обучения переведены сто классов в 58 школах. Однако полностью школы не закрывают: классы уходят на карантин по отдельности, в случае если заболевает кто-то из учеников. На удаленку школы уходят как из-за коронавируса, так и из-за ОРВИ. Случаев гриппа здесь пока не зафиксировано.

Пока благополучная ситуация в казанских школах. Вместе с тем в Татарстане за сентябрь 6,8 тысячи школьников не допустили на уроки из-за температуры и симптомов ОРВИ. Во всех общеобразовательных учреждениях республики действует утренний фильтр - состояние здоровья детей проверяют на входе. А шестнадцать классов закрыли на карантин из-за большого количества заболевших учеников. . Всего на больничном находятся 305 ребят. В целом же заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане превысила эпидпорог на 18 процентов. Как пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, этот показатель в 1,3 раза выше, чем прошлогодний. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Количество школ, которые полностью или частично переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ, растет в Воронежской области. Здесь начали переводить классы на удаленку еще на прошлой неделе, когда в регионе зафиксировали двукратный недельный прирост заболевших учеников. Ранее на заседании регионального оперативного штаба сообщалось о переводе на дистант 118 классов в 37 школах (пять образовательных учреждений - полностью). Тревожные тенденции сохраняются. И, по обновленным данным, к удаленному обучению вынуждены прибегнуть в 128 классах 41 школы. Полностью перешли в онлайн-формат шесть. В настоящее время рост заболеваемости ОРВИ, прежде всего в детских возрастных группах, связан с формированием организованных коллективов, началом учебного года, а также изменением погодных условий, - отметили в региональном подразделении Роспотребнадзора.

Полностью школы не закрывают: классы уходят на карантин, если заболевает кто-то из учеников

В Оренбурге в дистанционном режиме уже учатся школьники с 5-го по 10-й классы, учащиеся профучилищ и техникумов. А вот глава министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова предложила не переводить массово школы на дистанционное обучение. В то же время на рассмотрение штаба по коронавирусу вынесут предложение о переводе на дистант дополнительного образования. "Мы учли все требования Роспотребнадзора. Продолжаем разводить потоки детей при входе в школы, организовали термометрию, уборки, проветривание, используем рециркуляторы в каждом помещении, закрепили за каждым классом отдельный кабинет, - рассказала Семенова. - Несмотря на все эти требования, мы фиксируем заболеваемость среди детей. В школах на дистант по ОРВИ переведены 135 классов в 41 школе, по ковиду - 201 класс в 56 организациях".

Регионы сами в соответствии с рекомендациями определяют правила работы школ в условиях пандемии

В Свердловской области на карантине сейчас 368 классов, при этом только 95 из них именно из-за COVID. На прошлой неделе таких "коронавирусных" классов в регионе было 88. "Отправка учащихся на карантин - не синоним того, что заболели все 25 человек, сидящих в классе. Заболеть может один человек", - замечают чиновники. Между тем губернатор Евгений Куйвашев предложил изменить порядок возвращения уральских школьников с карантина: теперь им не нужно будет записываться на прием к терапевту для получения справки. Медосмотр будет организован прямо в школе в первый день занятий. Речь, конечно, идет о тех, у кого заболевание не было зафиксировано. Так областные власти стараются снизить нагрузку на детские поликлиники, в которых образовались очереди из желающих получить справку.

В Башкирии ситуация с распространением коронавируса оценивается как напряженная. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Анны Казак, болеет много детей. Новую инфекцию выявили у воспитанников и учеников 730 детских организаций. В связи с этим во многих школах республики начали вводить дистанционный режим обучения для учеников с пятого по десятый классы. Но в образовательных организациях, где более пяти случаев заболевания, а таких в республике - 279, вводится полный карантин. Ситуация осложняется и ростом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ: эпидпорог по вирусным инфекциям превышен на 98,4 процента. Увеличение числа заболевших детей и педагогов фиксируется ежедневно, но это касается прежде всего школ и колледжей. В дошкольных образовательных организациях ситуация пока стабильная.

Между тем

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, нет никаких законодательных инициатив и решений вводить тотальное дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия в период обострения пандемии были вынужденной мерой, которая помогла сохранить здоровье людей. В целом же регионы самостоятельно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора определяют правила работы школ в условиях пандемии.