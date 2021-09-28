Стройматериалы из хризотилцемента позволят сэкономить на капремонте

Обвальный рост цен на стройматериалы в текущем году привел к сложной ситуации в строительной отрасли. Работы на ряде важных объектов, возведение которых ведется за счет госбюджета, пришлось заморозить из-за нехватки средств. По мнению специалистов, решением проблемы может стать применение качественных и доступных по цене современных стройматериалов из хризотилцемента.

О кризисе в строительной отрасли заговорили в минувшем году. Даже со снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии, негативные тенденции переломить пока не удалось. Как сообщил ТАСС со ссылкой Росстат, рост цен на стройматериалы в августе 2021-го составил 26,3 процента по сравнению с январем. Реакцией властей на такое положение дел стало подписание постановления №1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", которое позволило увеличить ранее утвержденную смету после проведения экспертизы. Де-факто это означает, что застройщику позволили запросить больше денег в связи с ростом цен на стройматериалы. Но возникла другая проблема - масштабные программы капитального ремонта, строительства социальных объектов и реставрации культурно значимых зданий финансируются из бюджета, что означает рост нагрузки на региональные власти. На сегодня часть важных проектов оказалась в "полузамороженном" состоянии, ведь на них элементарно не хватает средств. Решить эту задачу поможет более широкий взгляд на отечественный рынок строительных материалов.

Один из вариантов - применение хризотилцементной продукции. Она имеет уникальный набор полезных свойств - не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары, обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и неблагоприятному влиянию окружающей среды. В сочетании с низкой теплопроводностью и долгим сроком службы (средний срок эксплуатации хризотилцементного шифера - 30 лет), такое предложение может стать той самой "палочкой-выручалочкой" для программ капитального ремонта. Тем более, что существуют предприятия, предлагающие доступные цены и широкий ассортимент продуктов под любые решения. К примеру, комбинат "Оренбургские минералы" выпускает шифер (как обычный серый, так и окрашенный), фасадные плиты, сайдинг, мастику "Мастодонт" для кровли, огнеупорный картон, добавку "ХризоПро" для укрепления дорожного полотна и многое другое. Благодаря полному циклу производства (компания добывает и обрабатывает минеральное волокно, а затем само производит готовую продукцию) и современным технологиям стоимость хризотилцементной продукции "ОМ" ниже синтетических аналогов, а набор полезных свойств шире.

Продукция "ОМ" уже не раз с успехом использовалась в реализации проектов государственной значимости - так, при строительстве особо важных участков трассы М11 "Нева" была применена добавка "ХризоПро", повышающая срок службы дорожного полотна. А сам комбинат построил из своей продукции целый жилой район неподалеку от города Ясный, доказав экономическую выгоду и эффективность применения хризотилцементных материалов в строительстве.

Следует отметить, что продукция "ОМ" активно применяется не только в России, но и за рубежом. Комбинат является одним из двух главных экспортеров хризотилового волокна в мире - география поставок включает в себя страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

Применение хризотиловой продукции в рамках государственных контрактов позволяет эффективно решить проблему "замороженных" объектов. Застройщики исполняют свои обязательства в срок, важные социальные проекты реализуются, а региональный бюджет не страдает от колебаний рынка строительных материалов