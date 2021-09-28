В МВД сообщили о гибели двух человек при обрушении перехода в Пермском крае

В результате обрушения пешеходного перехода на автодороге Пермь - Екатеринбург погибли два человека. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел 28 сентября в 04.15 в районе п. Кукуштана. По предварительным данным, водитель автомобиля "МАН" не опустил кузов и задел надземный переход, который упал на грузовик и двигавшуюся во встречном направлении "Газель". От полученных травм оба водителя скончались.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.