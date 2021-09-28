В Саратовской области приостанавливают плановую госпитализацию

В Саратовской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и недостатка коек для инфекционных больных, предложено приостановить плановую госпитализацию.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе увеличивается заболеваемость коронавирусом, в том числе растет доля детей среди заболевших. В тоже время доля вакцинированных среди взрослых составляет всего чуть более 30 процентов, а темпы вакцинации снизились.

Как сообщил во вторник на заседании областного координационного совета по противодействию распространению коронавируса заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, сейчас в регионе развернуто более 4200 коек для инфекционных больных. При этом ежедневно госпитализируют более 300 человек. Многие из них находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

По данным областного министерства, кислородную поддержку получает 1141 пациент стационаров, на искусственной вентиляции легких находится 253 больных.

Для приема ковидных больных переоборудуют обычные больницы, в том числе роддома, однако пока этого недостаточно. В регионе планируют приостановить плановую госпитализацию и профилактические медсомотры, а также работу дневных стационаров в медучреждениях.

С понедельника в Саратове и еще ряде городов и поселков школьники переведены на дистанционное обучение.