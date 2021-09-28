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28.09.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

В Уфе умер подросток, пытавшийся спасти при пожаре сестру

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

15-летний мальчик, который во время пожара в садовом доме в Уфе пытался спасти свою девятилетнюю сестру, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Самарской области трое детей погибли при пожаре

Пожар произошел утром 20 сентября в садовом товариществе "Ольховое" села Федоровка Калининского района Уфы в доме, где жила многодетная семья. Мать и четверо детей успели эвакуироваться, но один из них - 15-летний мальчик получил сильные ожоги более 50 процентов тела, когда пытался спасти из огня свою сестру, спавшую на втором этаже дома. Тело девочки обнаружили в ходе тушения пожара. Региональный СК возбудил по факту ее гибели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Врачи всю неделю боролись за жизнь подростка, но им не удалось его спасти.

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