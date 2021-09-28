Новости

МЭР: Товарооборот России и Китая в 2021 году может достичь нового рекорда 22:05
В Беларуси при проведении спецмероприятия смертельно ранен сотрудник КГБ 21:36
Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован 21:26
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 21:11
Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси 21:09
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT 20:58
В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов 20:25
Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей 20:19
Актер из "Кухни" и "Маргоши" Борис Тенин умер в 51 год 19:59
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для ряда профессий 19:54
Усик жестко ответил критикам спортсменов из Украины за фото с россиянами 19:31
СК предъявил обвинение медикам из частной клиники, где умерла пациентка 19:16
Подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется 19:11
Загруженность коечного фонда для больных COVID-19 на Дону достигла 90% 18:49
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни 18:44
Власть в Киеве предлагает украинцам покупать тюрьмы вместо квартир 18:43
Искусственный интеллект назвал картину Рубенса "Самсон и Далила" подделкой 18:40
В России открывается первый Центр технологий и микрофабрикации 18:30
Мэр Оренбурга ушел в отставку 18:23
"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix 18:23
Под Ростовом на трассе М-4 "Дон" произошло столкновение 8 автомобилей 18:09
Умер фронтмен группы "Лига блюза" Николай Арутюнов 17:42
В Курской области кружки и секции перевели на дистанционный формат 17:42
В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 21:26
Рубрика: Происшествия

Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован

Текст: Наталья Козлова

Уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля расследуется в Главном следственном управлении СК по статье о злоупотреблении полномочиями.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сбежавший от следствия главврач клиники "Медицина 24/7" заочно арестован

"Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Кемеровской области (по строительству) Антона Сибиля идёт по факту злоупотребления полномочиями при выделении бюджетных средств в интересах подконтрольных ему организаций", - подтвердили в СК.

По версии следствия, в 2010-2012 годах Сибиль, курируя строительный комплекс области, обеспечил выделение из бюджета по целевой программе "Жилище" 105 миллионов рублей на инженерное и транспортное обеспечение земельных участков в поселке Металлплощадка в целях их последующего комплексного освоения и жилищного строительства (жилье для очередников, детские сады и прочее).

Сибиль способствовал заключению с подконтрольными ему организациями договора аренды этих участков, а также соглашения на строительство на них инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. После завершения строительства участки, принадлежащие аффилированным организациям, были проданы, подорожав при этом более чем в десять раз.

В результате основная цель программы "Жилище" была не достигнута, поселок не построен, а бюджету области причинен ущерб на сотню миллионов рублей, поскольку построенные коммуникации обслуживают исключительно коммерческую коттеджную застройку.

Из-за того, что Антон Сибиль сбежал от следствия в Испанию, он был объявлен в международный розыск. А суд его заочно арестовал.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический бомбардировщик ВВС США
Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде