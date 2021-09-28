Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован

Уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля расследуется в Главном следственном управлении СК по статье о злоупотреблении полномочиями.

"Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Кемеровской области (по строительству) Антона Сибиля идёт по факту злоупотребления полномочиями при выделении бюджетных средств в интересах подконтрольных ему организаций", - подтвердили в СК.

По версии следствия, в 2010-2012 годах Сибиль, курируя строительный комплекс области, обеспечил выделение из бюджета по целевой программе "Жилище" 105 миллионов рублей на инженерное и транспортное обеспечение земельных участков в поселке Металлплощадка в целях их последующего комплексного освоения и жилищного строительства (жилье для очередников, детские сады и прочее).

Сибиль способствовал заключению с подконтрольными ему организациями договора аренды этих участков, а также соглашения на строительство на них инженерных сетей и транспортной инфраструктуры. После завершения строительства участки, принадлежащие аффилированным организациям, были проданы, подорожав при этом более чем в десять раз.

В результате основная цель программы "Жилище" была не достигнута, поселок не построен, а бюджету области причинен ущерб на сотню миллионов рублей, поскольку построенные коммуникации обслуживают исключительно коммерческую коттеджную застройку.

Из-за того, что Антон Сибиль сбежал от следствия в Испанию, он был объявлен в международный розыск. А суд его заочно арестовал.