Полиция Красноярска сняла графа Дракулу в ролике о безопасности

Сегодня главк МВД по Красноярскому краю опубликовал очередной видеоролик, снятый для повышения бдительности жителей региона.

Видео в жанре хоррор предупреждает о том, что далеко не каждого преступника можно уличить в злонамеренности, опознав по каким-либо внешним признакам, как, например, вампира - по клыкам, а ведьму - по крючковатому носу.

В сопровождающем ролик тексте правоохранители призывают граждан к повышенной осторожности и приглашают на сеанс в кинозал ужасов - с ведьмой из лесной чащи, тысячелетним кровопийцей графом и сумасшедшим клоуном, который выучил свои цирковые трюки во время гастролей по преисподней.

Стражи порядка просят не пугаться этих персонажей, а вот к последнему герою ролика - обычному, на первый взгляд, мужчине - присмотреться внимательнее, потому что это и есть настоящий злодей. Ролик так и называется: "Не все монстры носят костюмы".

За помощь в создании фильма ужасов полицейские поблагодарили коллектив Красноярского музыкального театра, актеров, гримеров, костюмеров и осветителей.

Напомним, полицейские региона уже представляли вниманию зрителей свои кинокартины. Некоторые оказались очень популярны. Например, ролик об "оконной ведьме" набрал сотни тысяч просмотров.