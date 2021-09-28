В Кузбассе создали сайт по поиску лекарств на 009.рф. Он помогает узнать цены в аптеках по всей России. Достаточно ввести название препарата и город, как на экране появится список всех аптек, где он есть в наличии и сколько стоит.

До начала пандемии аудитория сайта насчитывала 6,5 миллиона человек. Ежедневно ресурсом пользовались от 18 до 20 тысяч уникальных посетителей. А в пиковые периоды особого режима этот показатель взлетел до 40 тысяч. "Сайт помогает экономить деньги: цены очень разные. Раньше я обзванивала аптеки, а теперь вижу все в интернете. Это очень удобно", - поделилась кемеровчанка Елена Витальевна.

Сначала сайт развивался без привлечения инвестиций. Но когда встал вопрос о расширении географии, создатели сервиса задумались о его раскрутке. И обратились в Центр "Мой бизнес" за услугой по продвижению аккаунтов и сообществ в соцсетях. Специалисты центра помогли провести базовый анализ целевой аудитории, актуализировать информацию о проекте.

Обновили дизайн аккаунтов, разработали рекламные баннеры, а менеджеров обучили правильно формулировать предложения партнерам. Для присутствия в регионах одной рекламы мало, надо привлекать аптеки к сотрудничеству. Сегодня в 80 регионах к сайту подключены 15 тысяч аптек.

А донской предприниматель, врач-офтальмолог Олег Кочмала из Таганрога благодаря одной из форм господдержки малого бизнеса смог получить финансирование на открытие новой клиники. В ноябре 2013 года глазная клиника "Ирис" приняла первого пациента. А теперь здесь ежегодно получают помощь более 20 тысяч человек. А в 2021 году в Ростове-на-Дону была построена шестиэтажная глазная клиника, возглавляемая доктором Кочмала. Он взял кредит 100 миллионов рублей на десять лет по программе льготного кредитования Минэкономразвития России (ставка 7% годовых). Общий размер согарантии составил 70% от суммы кредита.

Теперь в "Ирисе" есть хирургическое отделение, комфортабельные палаты, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. Установлено более 400 единиц новейшего оборудования мировых производителей. Помимо платных приемов клиника проводит и благотворительные. Например, благодаря акции "Дни зрения" бесплатно проверить его мог любой желающий.

А в Омске весной открылся детский оптик-центр "Глаzzки" с кабинетом для малышей с 6 месяцев. Здесь маленьким пациентам помогут подобрать очки и линзы, проверить зрение, поставить диагноз, разработать методику лечения.

"В городе был крайне небольшой выбор детской оптики, - рассказал "РГ" оптик-консультант центра Сергей Любутин. - Услуга оказалась очень востребованной. И теперь благодаря грантовой поддержке готовимся к открытию лечебно-диагностического кабинета. На 400 тысяч рублей мы приобрели все необходимое". Не исключено, что филиалы детской оптики откроют и в других районах города.

Медики-предприниматели получают гранты в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".