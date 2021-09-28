На Ставрополье предложили сделать курортный сбор постоянным

В Ставропольском крае курортный сбор взимают в четырех городах: Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках. Тариф - 50 рублей в сутки с человека. Полученные средства направляют на обслуживание и реконструкцию туристической инфраструктуры Кавминвод.

В августе власти Ставропольского края заявили, что за время эксперимента благодаря сбору в курорты вложили 780 миллионов рублей, а вскоре сумма достигнет одного миллиарда. Эти деньги позволили привести в порядок несколько объектов в каждом городе. В частности, реконструирован парк "Цветник" в Пятигорске, благоустроены мемориал "Журавли" и скверы Ксении Ге и Дмитрия Тюленева в Кисловодске. В Железноводске средства ушли на продление Каскадной лестницы, а в Ессентуках - на восстановление Курортного лечебного парка.

- Города в последнее время очень сильно изменились в лучшую сторону, появились прекрасные терренкуры, зеленые зоны отдыха, новые здравницы и автомобильные дороги. Кавказские Минеральные Воды преображаются, это замечают как жители, так и приезжающие к нам на отдых люди, - считает председатель комиссии по курортам, туризму, экологии, здравоохранению и природопользованию Общественной палаты Ставропольского края Виталий Михайленко.

А недавно губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что надеется: средства курортного сбора позволят и дальше развивать туристическую инфраструктуру на Кавминводах.

- Мы будем ходатайствовать о том, чтобы продолжить эксперимент. Думаю, эта практика должна стать постоянной, - отметил глава региона.

Генеральный директор Национального туроператора "Алеан" Илья Уманский считает, что курортный сбор ввели из-за того, что нагрузка на муниципальные и региональные бюджеты вследствие развития туризма оказывается зачастую больше, чем получаемый от этой отрасли доход. Казна курортов пополняется во многом благодаря имущественным налогам от гостиниц и санаториев, и уровень турпотока на размер платежей не влияет. А вот расходы растут.

- Идея курортного сбора витала в воздухе. Однако не во всех регионах эта практика в настоящий момент эффективна. Например, на черноморских курортах до 80 процентов туристов размещается в частном секторе, где организовать сбор либо невозможно, либо администрирование обойдется дороже, - говорит Уманский.

Он считает, что в Ставропольском крае ситуация иная. Кавминводы - в первую очередь бальнеологический регион. Туристы селятся в основном в официальных средствах размещения, поэтому администрирование упрощается. Эксперт отмечает важность того, на что расходуются полученные деньги.

- Мне кажется, было бы разумно принимать консолидированное решение, как тратить эти средства. К обсуждению нужно привлекать представителей курортных организаций, туристического бизнеса. Они порой лучше могут оценить, на какие объекты требуется обратить особое внимание, - говорит Уманский.

В самом начале эксперимента велась активная дискуссия, не отпугнет ли туристов дополнительная плата. Тему вновь подняли в период пандемии. Директор туристического оператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что курортный сбор вряд ли может всерьез повлиять на турпоток в Ставропольском крае.

- При среднем суточном чеке на санаторное лечение примерно в четыре тысячи рублей на курортный сбор приходится чуть больше одного процента платежа. Так что не думаю, что он способен негативно повлиять на турпоток, - отмечает Ромашкин.

При этом он добавил, что такой сбор все же может вызывать негативные эмоции у туристов. Ведь они привезли свои семьи на отдых и должны еще за это дополнительно платить. В этом смысле Крым, который ввел мораторий на взимание сбора, выглядит более дружественным курортом.

Тем временем

На Кавминводах уже запланировали работы, которые проведут на средства курортного сбора в следующем году. Так, в Ессентуках намерены и дальше благоустраивать лечебный парк, в Железноводске будут обустраивать терренкуры, в Пятигорске обновят скверы, а в Кисловодске проведут реконструкцию мемориального комплекса "Жертвам фашизма". Всего же планируется провести работы на 60 объектах.