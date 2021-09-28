На Ставрополье предложили сделать курортный сбор постоянным

Новости

В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы 17:12
Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре 16:55
Ульянов: Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность 16:54
В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову 16:46
В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий 16:45
В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни 16:36
Дело в отношении видеоблогера Юрия Дудя суд начнет слушать 20 октября 16:34
"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 16:29
Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа 16:25
Шесть автомобилей столкнулись на востоке Москвы 16:16
Минюст внес в список иностранных агентов ООО "Важные иноагенты" 16:13
В Махачкале СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме 15:57
ОПЕК раскрыла главного "виновника" снижения спроса на нефть 15:54
ОПЕК: Спрос на нефть в развитых странах не вернется на докризисный уровень 15:53
Чижов: Москва не ожидает радикальных перемен в политике ФРГ после выборов 15:47
Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант 15:46
Видеотрансляция: Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС 15:43
Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году 15:40
Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре 15:29
Поддержку в качестве кандидатов на участие в "Приоритете 2030" получат 15 вузов 15:23
В Казани вынесли приговор экс-главе "Татфондбанка" 15:23
Мясников развеял миф о растущем риске сердечного приступа из-за сна 15:08
В Волгодонске атлеты вручную сдвинули корпус атомного реактора 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 16:54

На Ставрополье предложили сделать курортный сбор постоянным

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 221(8572)
Эксперимент с курортным сбором в трех туристических регионах России - Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях - завершится 31 декабря 2022 года. В Крыму взимать его планируют только в следующем году. Между тем Ставропольские власти уже заявили о желании продлить эксперимент.
Фото: Юрий Снегирев /РГ
Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре

В Ставропольском крае курортный сбор взимают в четырех городах: Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках. Тариф - 50 рублей в сутки с человека. Полученные средства направляют на обслуживание и реконструкцию туристической инфраструктуры Кавминвод.

В августе власти Ставропольского края заявили, что за время эксперимента благодаря сбору в курорты вложили 780 миллионов рублей, а вскоре сумма достигнет одного миллиарда. Эти деньги позволили привести в порядок несколько объектов в каждом городе. В частности, реконструирован парк "Цветник" в Пятигорске, благоустроены мемориал "Журавли" и скверы Ксении Ге и Дмитрия Тюленева в Кисловодске. В Железноводске средства ушли на продление Каскадной лестницы, а в Ессентуках - на восстановление Курортного лечебного парка.

- Города в последнее время очень сильно изменились в лучшую сторону, появились прекрасные терренкуры, зеленые зоны отдыха, новые здравницы и автомобильные дороги. Кавказские Минеральные Воды преображаются, это замечают как жители, так и приезжающие к нам на отдых люди, - считает председатель комиссии по курортам, туризму, экологии, здравоохранению и природопользованию Общественной палаты Ставропольского края Виталий Михайленко.

А недавно губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что надеется: средства курортного сбора позволят и дальше развивать туристическую инфраструктуру на Кавминводах.

- Мы будем ходатайствовать о том, чтобы продолжить эксперимент. Думаю, эта практика должна стать постоянной, - отметил глава региона.

Генеральный директор Национального туроператора "Алеан" Илья Уманский считает, что курортный сбор ввели из-за того, что нагрузка на муниципальные и региональные бюджеты вследствие развития туризма оказывается зачастую больше, чем получаемый от этой отрасли доход. Казна курортов пополняется во многом благодаря имущественным налогам от гостиниц и санаториев, и уровень турпотока на размер платежей не влияет. А вот расходы растут.

- Идея курортного сбора витала в воздухе. Однако не во всех регионах эта практика в настоящий момент эффективна. Например, на черноморских курортах до 80 процентов туристов размещается в частном секторе, где организовать сбор либо невозможно, либо администрирование обойдется дороже, - говорит Уманский.

Фото: iStock
Как восстановить туристический поток, прерванный пандемией

Он считает, что в Ставропольском крае ситуация иная. Кавминводы - в первую очередь бальнеологический регион. Туристы селятся в основном в официальных средствах размещения, поэтому администрирование упрощается. Эксперт отмечает важность того, на что расходуются полученные деньги.

- Мне кажется, было бы разумно принимать консолидированное решение, как тратить эти средства. К обсуждению нужно привлекать представителей курортных организаций, туристического бизнеса. Они порой лучше могут оценить, на какие объекты требуется обратить особое внимание, - говорит Уманский.

В самом начале эксперимента велась активная дискуссия, не отпугнет ли туристов дополнительная плата. Тему вновь подняли в период пандемии. Директор туристического оператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что курортный сбор вряд ли может всерьез повлиять на турпоток в Ставропольском крае.

- При среднем суточном чеке на санаторное лечение примерно в четыре тысячи рублей на курортный сбор приходится чуть больше одного процента платежа. Так что не думаю, что он способен негативно повлиять на турпоток, - отмечает Ромашкин.

При этом он добавил, что такой сбор все же может вызывать негативные эмоции у туристов. Ведь они привезли свои семьи на отдых и должны еще за это дополнительно платить. В этом смысле Крым, который ввел мораторий на взимание сбора, выглядит более дружественным курортом.

Тем временем

На Кавминводах уже запланировали работы, которые проведут на средства курортного сбора в следующем году. Так, в Ессентуках намерены и дальше благоустраивать лечебный парк, в Железноводске будут обустраивать терренкуры, в Пятигорске обновят скверы, а в Кисловодске проведут реконструкцию мемориального комплекса "Жертвам фашизма". Всего же планируется провести работы на 60 объектах.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России Cеверокавказский туркластер

Главное сегодня

Путин потребовал "вытащить людей из трущоб"
Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям
В Совете по науке обсудили проект экологического развития России до 2030 года
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes