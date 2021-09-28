Наследники репрессированного ленинградца потребовали жилье в Петербурге

Внуки репрессированного уроженца Ленинграда подали иск к Смольному в Дзержинский районный суд Петербурга. Истцы требуют вернуть им квартиру, из которой когда-то выселили их деда или же предоставить им равноценную компенсацию и оплатить моральный ущерб, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К производству дело пока не принято. Суд изучает все материалы. А их много. Деда истцов звали Александр Павлов. В 1936 году его осудили за антисоветскую пропаганду к пяти годам лишения свободы и отправили в Монголию отбывать наказание. Жена и дочь больше Александра Павлова не увидели.

В 1937 году жену осужденного Елизавету Павлову, а также ее дочь Ольгу выслали в Архангельскую область, они считались членами семьи осужденного по политическим мотивам. В документах Елизаветы Павловой указывалось, что она - супруга врага народа. Женщина скончалась в 1965 году. Ольга в середине 50-х уехала в Магадан, где вышла замуж, родила двоих сыновей. В 1995 году ее признали пострадавшей от политических репрессий, годом позже - реабилитировали.

Иск к администрации Петербурга подали ее сыновья Евгений и Олег.

Это дело имеет все шансы стать резонансным. В 2019 году Конституционный суд рассматривал похожее дело в Москве, но там иск был подан женщинами, чьих отцов репрессировали и они сами застали этот период и были высланы из Москвы. По решению КС, городские власти должны предоставить им жилье. Иск в Петербурге интересен тем, что в суд подали не непосредственные участники событий тех лет, а их наследники.