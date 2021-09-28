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28.09.2021 10:11
Рубрика: Экономика

Крымчане впервые заплатят налоги на имущество

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Подразделения Управления Федеральной налоговой службы в Республике Крым начали рассылать жителям региона налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. В 2021 году крымчане впервые заплатят налог на недвижимость физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС.

Налоговики уже сформировали более 600 тысяч налоговых уведомлений на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. Самую значительную сумму - 960 миллионов рублей, или 61 процент от общего начисления - крымчанам предстоит заплатить за свои автомобили. За земельные наделы владельцам начислено более 400 миллионов рублей. Сумма налога на имущество и недвижимость физических лиц, впервые исчисленная в Крыму, составила 227 миллионов рублей, или всего 14 процентов.

Фото: istock
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Среди имущества, за которое жителям полуострова впервые предстоит заплатить налог, - квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, любые другие здания, строения, сооружения, помещения. К объектам налогообложения не отнесут лишь общее имущество, принадлежащее собственникам многоквартирных домов. За базу налогообложения берется кадастровая стоимость, к которой применят налоговую ставку 0,1 процента.

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом РФ предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода - 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно. Скажем за квартиру площадью 100 квадратных метров крымчане заплатят за 2020 год чуть более 700 рублей.

Также предусмотрены налоговые вычеты для домов и квартир - это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов - это 50 квадратных метров, для квартир - 20, для комнат - 10 квадратов.

Налоговые уведомления придут по почте, или же их можно найти в личных кабинетах налогоплательщиков на официальном сайте ФНС России. В УФНС уточняют, что уведомление на уплату налога не рассылается, если общая сумма начислений не превышает 100 рублей. А уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

Налоговый кодекс РФ установил налоговые льготы для пенсионеров. Это полное освобождение в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Например, пенсионер, имея в собственности один жилой дом, квартиру, гараж будет освобожден от уплаты налога за каждый такой объект в полном объеме.

В регионах Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Крым Правительство Минфин ФНС ЮФО Республика Крым Налоговые вычеты Налог на недвижимость

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