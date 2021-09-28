Международный детский центр летом принял 12,3 тысячи детей

За пять летних смен в Международном детском центре "Артек" отдохнули 12 284 ребенка, то есть почти 40 процентов от государственного задания на 2021 год. По словам директора МДЦ Константина Федоренко, этого результата удалось достичь, несмотря на то, что из-за антиковидных ограничений центр максимально заполняется лишь на три четверти. Но госзадание обязательно будет выполнено: до конца года в "Артеке" намерены принять еще 20 тысяч детей.

Федоренко рассказал, что в период летней оздоровительной кампании в "Артеке" реализовали более 70 образовательных программ при поддержке 65 тематических партнеров, в числе которых были ведущие государственные корпорации, вузы, научно-исследовательские институты и организации, работающие в сфере образования. Несмотря на то что из-за эпидемиологических ограничений юные артековцы все время находились на территории центра и были лишены возможности отправиться на экскурсии или в поход по Крыму или Севастополю, подготовленная для них образовательная программа реализовывалась в полном объеме.

- Летняя кампания прошла в напряженном, но плановом порядке, - констатировал Федоренко. - Мы выполнили все задания, поставленные нам министерством просвещения и правительством страны.

Этим летом в МДЦ работали 150 кружков дополнительного образования по шести направленностям, в том числе в рамках тематического партнерства. "Это не отдых: в 7.30 - подъем, в 22.30 - отбой, - пояснил Константин Федоренко. - Ни минуты свободного времени! Это выход из привычного состояния, новые знания, эмоции, друзья. Когда смены завершаются, мы спрашиваем у детей, хотят ли они вернуться в "Артек". Знаете, в 2019 году у меня появился одиннадцатилетний друг Гоша из Сыктывкара - победитель всероссийской олимпиады и конкурса "Живая классика". Когда он вернулся домой, его мама прислала мне письмо. Помимо слов благодарности она написала, что когда сын зашел домой, он сказал: "Мама, я хочу жить в "Артеке". А вторым делом расписал план: как попасть в "Артек" в следующем году. И Гоша завоевал путевку на 2020 год! Правда, ту смену перенесли, и он приехал к нам в 2021 году. Вот это мотивация, целеполагание, конкретные действия артековца - все для того, чтобы вернуться в нашу большую дружную семью!"

В период летней оздоровительной кампании в "Артеке" реализовали более 70 образовательных программ

Федоренко подчеркнул, что до 2025 года в "Артеке" собираются принять от 200 до 250 тысяч детей. Такие прогнозные показатели включены в программу развития МДЦ на ближайшие четыре года. В программе развития "Артека" - пять направлений, в том числе образование, кибербезопасность, а также создание современной инфраструктуры. В качестве примера реализации последнего пункта директор Международного детского центра привел строительство уникального лагеря "Солнечный", который станет десятым по счету на территории "Артека".