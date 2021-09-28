Международный детский центр летом принял 12,3 тысячи детей

Федоренко рассказал, что в период летней оздоровительной кампании в "Артеке" реализовали более 70 образовательных программ при поддержке 65 тематических партнеров, в числе которых были ведущие государственные корпорации, вузы, научно-исследовательские институты и организации, работающие в сфере образования. Несмотря на то что из-за эпидемиологических ограничений юные артековцы все время находились на территории центра и были лишены возможности отправиться на экскурсии или в поход по Крыму или Севастополю, подготовленная для них образовательная программа реализовывалась в полном объеме.
- Летняя кампания прошла в напряженном, но плановом порядке, - констатировал Федоренко. - Мы выполнили все задания, поставленные нам министерством просвещения и правительством страны.
Этим летом в МДЦ работали 150 кружков дополнительного образования по шести направленностям, в том числе в рамках тематического партнерства. "Это не отдых: в 7.30 - подъем, в 22.30 - отбой, - пояснил Константин Федоренко. - Ни минуты свободного времени! Это выход из привычного состояния, новые знания, эмоции, друзья. Когда смены завершаются, мы спрашиваем у детей, хотят ли они вернуться в "Артек". Знаете, в 2019 году у меня появился одиннадцатилетний друг Гоша из Сыктывкара - победитель всероссийской олимпиады и конкурса "Живая классика". Когда он вернулся домой, его мама прислала мне письмо. Помимо слов благодарности она написала, что когда сын зашел домой, он сказал: "Мама, я хочу жить в "Артеке". А вторым делом расписал план: как попасть в "Артек" в следующем году. И Гоша завоевал путевку на 2020 год! Правда, ту смену перенесли, и он приехал к нам в 2021 году. Вот это мотивация, целеполагание, конкретные действия артековца - все для того, чтобы вернуться в нашу большую дружную семью!"
Федоренко подчеркнул, что до 2025 года в "Артеке" собираются принять от 200 до 250 тысяч детей. Такие прогнозные показатели включены в программу развития МДЦ на ближайшие четыре года. В программе развития "Артека" - пять направлений, в том числе образование, кибербезопасность, а также создание современной инфраструктуры. В качестве примера реализации последнего пункта директор Международного детского центра привел строительство уникального лагеря "Солнечный", который станет десятым по счету на территории "Артека".