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28.09.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

В Крыму завели дело после нападения тигра на ребенка в зоопарке

Текст: Илья Изотов
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Белогорский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело после инцидента в зоопарке "Тайган", при котором тигр откусил палец годовалому ребенку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Мать, перенесшая ребенка через внешнее ограждение, слишком близко подошла к клетке с тигром. Зверь повел себя агрессивно и укусил малыша, из-за чего хирургам республиканской больницы пришлось ампутировать большой палец на его руке.

- Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств и причин преступления, - отметили в СКР. - Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Руководитель ГСУ Владимир Терентьев поручил следственным путем исследовать обстоятельства травмирования малолетнего ребенка.

Следователей интересует, как на месте ЧП действовал персонал зоопарка, и почему медицинская помощь была оказана с опозданием. Проверит СК и действия матери, которая должна была отвечать за безопасность младенца и не подвергать его жизнь и здоровье риску.

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