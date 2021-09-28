В Новороссийске начали проверку из-за следов нефти в море

Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в районе курортного черноморского поселка Кабардинка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, - говорится в сообщении. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования".
Как ранее сообщала "РГ", под Новороссийском участники заплыва в Черном море попали в нефтяное пятно.