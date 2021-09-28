Ремезов готовится к взлету: Как выглядит новый тобольский аэропорт

До последнего времени с большим миром 100-тысячный сибирский городок был связан только железной и шоссейной дорогами. Изредка в тобольском небе появлялись вертолеты да кукурузники, приземлялись они на скромной посадочной площадке, о полноценном же аэропорте приходилось лишь мечтать. Но вот - добро пожаловать, "Боинги" и Суперджеты!

Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 километра и аэровокзал с пропускной способностью терминалов 380 человек в час построены в чистом поле всего за два года. Форсировать работы удалось благодаря запуску сразу трех бетонных заводов и максимальной концентрации на стройплощадке трудовых ресурсов, машин и оборудования. В пиковый момент было задействовано около двух тысяч человек, 830 единиц техники. Растягивать сроки - значит увеличивать траты, чего всячески избегал инвестор - холдинг "Сибур", реализовавший амбициозный проект в партнерстве с правительством Тюменской области. Регион вложился в подъездные дороги. Навигационное оборудование закуплено и смонтировано на средства Федерации.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Любопытно, как новичок среди отечественных воздушных гаваней обрел название. В 2019 году, напомним, по итогам общенационального конкурса "Великие имена России" 45 аэропортам были присвоены имена прославленных людей - от княгини Ольги и Петра I до Владимира Высоцкого и Дмитрия Хворостовского. В той или иной мере нестандартно, объемно фамильные названия отображены и представлены пассажирам пока лишь в нескольких аэропортах. Среди них и тобольский Ремезов.

Онлайн-голосование по выбору имени прошло в начале 2021-го. Претендентов было пять. Из 20 438 голосов три четверти получил Семен Ремезов, коренной тоболяк. Родившийся на исходе позднего Средневековья (скоро ему 380 лет исполнится), он - в рамках историко-временного ранжира конкурса "Великие имена России" - по старшинству второй после княгини Ольги. Для большинства жителей Тобольска Семен Ульянович как старый добрый знакомый, как одна из выдающихся личностей прошлого, олицетворяющих город и край. Но за малым исключением, для тех, кто живет за пределами региона, неизвестный человек из глубины веков. Тем не менее Ремезова нередко сравнивают по многообразию талантов и с Леонардо да Винчи, и с Михаилом Ломоносовым.

Взлетная полоса и аэровокзал построены в чистом поле всего за два года

Поначалу он был загадкой и для команды молодых дизайнеров и художников, объединившихся для решения творческих задач в Глобальной сети. Как нешаблонно представить "древнего деятеля" авиапассажирам, прежде всего гостям из других областей, как заинтересовать? Ранее команда потрудилась над образом Игоря Курчатова в челябинском Баландине. Там было проще: о великом физике-атомщике многие как минимум наслышаны. А тут даже невесть как выглядел человек - не рисовали его на портретах. Зато он оставил богатое наследие.

По чертежам первого архитектора Сибири, а на первом этапе под его непосредственным началом возведен каменный Тобольский кремль (прораб, начальник стройки, снабженец, сметчик в одном лице). Ремезова знали далеко за границами города: он составил планы Каменского металлургического завода (нынешний Каменск-Уральский), искал лучшие водные маршруты для перевозки железа в Центральную Россию с плавильных производств. Занимался переписью населения, пробовал себя в иконописи, разработал эмблемы полковых знамен. Он же краевед, историк, литератор, этнограф, географ, путешественник. В мировую историю вошел как картограф.

- Погрузились в его работы, поразились разносторонности дарований. Трудяга - столько успеть за свою жизнь! Карты - это, выражаясь молодежным сленгом, круто. Настоящий дизайнер. Использовал приемы, которые практикуют современные графические студии, только без компьютера. Выразительно и детально изобразил огромные пространства до Великой Китайской стены, до морей - к примеру, Хвалынского (Каспийского), Мангазейского (Карского). Как будто облетел их на самолете, зарисовал, сфотографировал или снял на видеокамеру. Ремезовская картография послужила базой для наших оформительских решений, она прекрасно сочетается с темой авиапутешествий. Само собой, прибегли к материалам из творческого наследия мастера для первого знакомства прилетающих с экс-столицей Сибири, - рассказывает креативный руководитель Skimen Studio Валентин Фролов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

В помещениях пассажирского терминала можно увидеть притягивающие взор фрагменты атласов, паттерны на их основе. Интерактив - в наличии. Желающие могут полистать электронную "энциклопедию", где собрана максимальная информация о Ремезове и построенном им городе. На полу оригинальный прототип иллюстрации из "Чертежной книги" Ремезова - панно "Роза ветров", где сравнивается время, требуемое для преодоления пути от Тобольска до других городов в глубокой давности, на животных и пешком, и ныне, на лайнере. До Екатеринбурга лететь час, а трястись на верблюдах - две недели. Да, забавно, только ведь когда-то на двугорбых добирались из Азии и до Тюмени, и до Челябинска.

Чем интересен Тобольск

В Тобольске, готовящемся в следующем году отметить 435-летие с момента основания на Иртыше русского острога, - единственный в Сибири каменный кремль, войти в который, как и в Москве, можно с Красной площади. Кремлевский комплекс с величественным храмовым ансамблем (историко-архитектурный музей-заповедник) и группой тематических музеев, чьи богатейшие экспозиции располагаются в старинных зданиях, - главная достопримечательность города, в свое время служившего административным центром территории от Урала до Камчатки. Среди новых музеев, получивших всероссийскую известность, - музей семьи Николая II в особняке, где она пребывала в ссылке. В Тобольске десятки памятников федерального значения, множество достопримечательностей, связанных с громкими именами и событиями из летописи России предыдущих четырех веков.

Справка "РГ"

"Хорографическая чертежная книга", "Чертежная книга Сибири", "Служебная чертежная книга" Семена Ремезова - ценнейшие памятники русской и мировой картографии. Подлинник первой вывезен из России в 1918 году, хранится в библиотеке Гарвардского университета, в 2011-м благодаря фонду "Возрождение Тобольска" издана в РФ. Вторая книга - отечественный атлас, созданный автором вместе с тремя сыновьями и обобщивший результаты географических открытий XVII века, впервые издана в 1882 году, хранится в Российской государственной библиотеке. Подлинник третьей книги, представляющий из себя огромное собрание карт и чертежей, эскизов, проектов и текстов автобиографического характера, издан в 2006 году, хранится в Российской национальной библиотеке. Ремезов так писал о Сибири и Урале: "Земля хлеборобна, овощна и скотна… Паче всех частей света исполнена пространством и драгими зверьми бесценными. И торги, и привозы, и отвозы привольны. Рек великих и средних, заток и озёр неисчетно, рыб изобильно множество и ловитвенно. Руд, злата и серебра, меди, олова и свинцу, булату, стали, красного железа и укладку и простова и всяких красок на щелки, и камней цветных много…".