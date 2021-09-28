В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата

Заблудившегося двадцатилетнего военнослужащего 42-й ракетной Тагильской дивизии нашли в лесном массиве без признаков жизни.

По предварительным данным, молодой человек погиб в результате несчастного случая. Он попытался забраться на опору линии электропередачи, его ударило током. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Отмечено, что личное оружие солдата тоже нашли. На месте для выяснения обстоятельств работает комиссия.

Ранее "РГ" писала, что солдат отклонился от маршрута патрулирования и заблудился недалеко от части, которая располагается в ЗАТО Свободный - в 35 километрах к северо-востоку от Нижнего Тагила и в 15 километрах к северо-западу от Верхней Салда. При нем было оружие без боеприпасов.