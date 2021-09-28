Рената Литвинова представит выставку "Северный ветер"

В московской галерее "Триумф" 1 октября откроется выставка "Северный ветер", созданная по мотивам одноименного фильма актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Гости увидят фотографии Гоши Рубчинского, на которых Рената снова перевоплощается в главную героиню - Столетнюю Алису. Но не только в Алису - она также предстанет ее дочерьми и даже ее кузеном. Декорации те же, что и в картине, - заброшенный, окутанный туманом особняк и его поистине королевские интерьеры. Всего 60 черно-белых снимков, некоторые из которых сняты на камеру Полароид.

На выставке также пройдёт презентация полной версии пьесы Литвиновой "Северный ветер" - книгу проиллюстрируют фото Рубчинского.

Напомним, пьеса, жанр которой можно было бы определить как сказка для взрослых, была написана в 2017 году. В том же году Рената поставила ее на сцене МХТ им.Чехова и сыграла в ней. А в 2021-м году вышел фильм "Северный ветер". Фантасмагорический сюжет ленты отсылает в стародавние времена, когда на земле царил матриархат. Тогда женщины владели миром, но все так же ждали любви. А ещё время можно было повернуть вспять. Для того чтобы исправить любые ошибки всегда был лишний час…