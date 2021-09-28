Республиканцы в сенате заблокировали законопроект о лимите госдолга США

Законопроект о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года в понедельник не прошел процедурное голосование в сенате США. Против были республиканцы.

За начало дебатов по законопроекту проголосовали 48 сенаторов, 50 выступили против. Для перехода к дебатам требовалось 60 голосов. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в последний момент изменил свой голос с "да" на "нет". Такой технический шаг позволит ему вновь вынести вопрос на голосование, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла данный законопроект. После бурных дискуссий палата одобрила план 220 голосами "за" и 211 "против". Все демократы поддержали законопроект, и все республиканцы выступили против него.

Конгресс должен принять план финансирования до 30 сентября, чтобы предотвратить остановку работы правительства. Кроме того, Соединенные Штаты с большой долей вероятности исчерпают все свои возможности продолжать платить по счетам где-то в октябре, заявила ранее лидерам конгресса министр финансов Джанет Йеллен.