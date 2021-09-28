Новости

Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи 23:41
РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 22:54
"Динамо" обыграло "Спартак" в чемпионате КХЛ 22:51
Климатологи смоделировали сценарий вымирания человечества 22:50
Врач оценила число привитых от коронавируса россиян 22:33
Рената Литвинова представит выставку "Северный ветер" 22:18
Захарова: МИД РФ отреагирует на удаление двух каналов RT на Youtube 22:12
Минтруд объяснил, когда отпуск можно заменить компенсацией 22:12
МЭР: Товарооборот России и Китая в 2021 году может достичь нового рекорда 22:05
В Беларуси при проведении спецмероприятия смертельно ранен сотрудник КГБ 21:36
Экс-заместитель губернатора Кемеровской области заочно арестован 21:26
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 21:11
Лукашенко пообещал остаться гарантом независимости Беларуси 21:09
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT 20:58
В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов 20:25
Дмитрий Чернышенко: На фундаментальные исследования направят 221 млрд рублей 20:19
Актер из "Кухни" и "Маргоши" Борис Тенин умер в 51 год 19:59
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для ряда профессий 19:54
Усик жестко ответил критикам спортсменов из Украины за фото с россиянами 19:31
СК предъявил обвинение медикам из частной клиники, где умерла пациентка 19:16
Подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется 19:11
Загруженность коечного фонда для больных COVID-19 на Дону достигла 90% 18:49
Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни 18:44
Власть в Киеве предлагает украинцам покупать тюрьмы вместо квартир 18:43
Искусственный интеллект назвал картину Рубенса "Самсон и Далила" подделкой 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 22:54
Рубрика: Экономика

РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT

Текст: Георгий Панин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Google придется оплатить штраф до 1 миллиона рублей, если корпорация откажется снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Фото: iStock
Роскомнадзор: Google Документы доступны на территории РФ

"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Кроме того, если и дальше Google не снимет ограничения, то штраф вырастет до 3 миллионов рублей.

Напомним, что видеохостинг Youtube удалил два канала Russia Today на немецком языке без возможности восстановления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже готовится комментарий по этому инциденту. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - добавила она.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google

Главное сегодня

Су-27 сопроводил над Черным морем стратегический бомбардировщик ВВС США
Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить