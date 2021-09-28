РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT

Google придется оплатить штраф до 1 миллиона рублей, если корпорация откажется снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Кроме того, если и дальше Google не снимет ограничения, то штраф вырастет до 3 миллионов рублей.

Напомним, что видеохостинг Youtube удалил два канала Russia Today на немецком языке без возможности восстановления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже готовится комментарий по этому инциденту. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - добавила она.