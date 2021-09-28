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28.09.2021 22:12
Рубрика: Власть

Захарова: МИД РФ отреагирует на удаление двух каналов RT на Youtube

Текст: Юрий Чернов

Видеохостингу Youtube не требуется никаких "серьезных обвинений или поводов", чтобы закрывать каналы российских СМИ. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чтобы "закрывать ресурсы", ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие "серьёзные обвинения" или "формальные поводы", - написала Захарова в комментарии к одному из эпизодов эфира признанного иноагентом в России телеканала "Дождь".

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Дипломат также сообщила, что на Смоленской площади готовится комментарий в отношении удаления двух каналов RT с Youtube. "Он понравится всем, особенно немецким журналистам", - заключила Захарова.

Напомним, сегодня стало известно, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube без предупреждения удалил сразу два канала Russia Today на немецком языке без возможности восстановления. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии для РИА Новости заявила, что этот факт можно считать "полноценным объявлением медийной войны России со стороны Германии".

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