Сеул сообщил о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом во вторник сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Позже агентство Киодо распространило информацию о том, что, по данным Японии, Северная Корея, скорее всего, запустила баллистическую ракету, пишет РИА Новости.

Напомним, 15 сентября Пхеньян провел пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты пролетели по низкой траектории расстояние около 750 километров. Официальный Токио заявил протест КНДР. Также 11-12 сентября Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету большой дальности.