Судимым за тяжкие преступления запретят работать таксистами

Водителей с судимостью запретят принимать на работу таксистами, а также водителями общественного транспорта. Правда, речь идет только об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийства, разбои, изнасилования, наркотические преступления и другие. Законопроект, вводящий новое условие для трудоустройства водителями, был разработан в правительстве России. Вчера его внесли в Госдуму.

Согласно документу, запрет на профессию водителя наземного общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток) будет действовать в отношении имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.

Для водителей такси указан аналогичный перечень преступлений, но расширенный такими составами, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и свободы личности.

А также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Подразумевается, что осужденные по этим составам преступлений не смогут работать водителями такси и наземного транспорта не только в России, но и во всех странах ЕАЭС. Об ограничениях для других стран не говорится, поскольку их граждане с судимостью не могут получить патент или разрешение на работу в России.

Уже работающие водители должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости.

Работающие водители должны до 1 марта 2023 года представить справку об отсутствии судимости

Кроме того, при регистрации индивидуальных предпринимателей для работы в такси или пассажирских перевозках предлагается требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Одновременно в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта введут запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным составам.

Также вводится обязанность работодателя по отстранению от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления. Инициатива предусматривает фиксированный срок вступления закона в силу в случае его принятия - 1 сентября 2022 года.