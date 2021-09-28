Тимаков: Пандемия COVID-19 может продлиться еще минимум год

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год. Такое мнение РИА Новости высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Тогда же станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он мутировал.

Ранее глава компании Pfizer Альберг Бурла назвал условие для возвращения к допандемийной жизни. Это ежегодная вакцинация. Как пояснил Бурла, он не говорит о том, что новые варианты коронавируса перестанут появляться, или можно будет жить как в 2019 без вакцинации. По его мнению, наиболее вероятно, что нужно будет ревакцинироваться один раз в год, поскольку будут вакцины, способные действовать не менее этого срока.