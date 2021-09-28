Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.09.2021 16:55
Рубрика: Бензин

Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре

Текст: Георгий Панин
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Стоимость бензина на АЗС за сентябрь-октябрь вырастет на 25-30 копеек, считает глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Бензин дорожает в опте и дешевеет в рознице

По его словам, передают РИА Новости, такой рост цен на топливо связан с убыточностью работы розницы, так как оптовые цены примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.

Баженов объясняет, что нетбэки - это индексы, показывающие сколько должен стоить продукт, чтобы производителю было безразлично куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем быстрее растут внутренние оптовые цены. "На рост нетбэков влияет стоимость на нефтепродукты в мире, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины, а также затраты на логистику и перевалку", - отмечает эксперт.

На данный момент пока нетбэки находятся на высоком уровне.

По данным Росстата, средние розничные цены на бензин в России к 20 сентября упали на одну копейку и составили 48,87 рубля за литр. Дизельное топливо тоже подешевело и стало стоить 50,62 рубля за литр.