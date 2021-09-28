Умер номинант премии "Оскар" Джон Грегори

В возрасте 77 лет умер уважаемый британский монтажер Джон Грегори, за свою работу над "Тремя билбордами" номинированный на премию "Оскар".

RIP Jon Gregory, 77.

Oscar nominated editor of THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI, and FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL.

Was also Mike Leigh's editor for SECRETS & LIES, NAKED, MR TURNER, ANOTHER YEAR, PETERLOO.



He also cut THE ROAD, DONNIE BRASCO, NED KELLY, THE PROPOSITION. pic.twitter.com/BJstangsEx — Rhett Bartlett (@dialmformovies) September 27, 2021

О кончине кинематографиста сообщает Deadline со ссылкой на представителя Грегори. Причиной названа некая непродолжительная болезнь.

Джон Грегори пришел в кинобизнес в 70-х, начав с сериалов. В послужном списке - "Короткая стрижка и кудри" Майка Ли, с которым Джон далее работал регулярно, "Лондон убивает меня", "Год в Провансе", "Четыре свадьбы и одни похороны", "Донни Браско", "Управляя полетами", "Убей меня нежно" Чэня Кайгэ, "Банда Келли", "Непелопа" с Кристиной Риччи, "Залечь на дно в Брюгге", другие.