Умер номинант премии "Оскар" Джон Грегори

В возрасте 77 лет умер уважаемый британский монтажер Джон Грегори, за свою работу над "Тремя билбордами" номинированный на премию "Оскар".
RIP Jon Gregory, 77.— Rhett Bartlett (@dialmformovies) September 27, 2021
Oscar nominated editor of THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI, and FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL.
Was also Mike Leigh's editor for SECRETS & LIES, NAKED, MR TURNER, ANOTHER YEAR, PETERLOO.
He also cut THE ROAD, DONNIE BRASCO, NED KELLY, THE PROPOSITION. pic.twitter.com/BJstangsEx
О кончине кинематографиста сообщает Deadline со ссылкой на представителя Грегори. Причиной названа некая непродолжительная болезнь.
Джон Грегори пришел в кинобизнес в 70-х, начав с сериалов. В послужном списке - "Короткая стрижка и кудри" Майка Ли, с которым Джон далее работал регулярно, "Лондон убивает меня", "Год в Провансе", "Четыре свадьбы и одни похороны", "Донни Браско", "Управляя полетами", "Убей меня нежно" Чэня Кайгэ, "Банда Келли", "Непелопа" с Кристиной Риччи, "Залечь на дно в Брюгге", другие.