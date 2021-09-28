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Умер номинант премии "Оскар" Джон Грегори

Новости
    28.09.2021, 11:51
Текст:   Олег Усков

В возрасте 77 лет умер уважаемый британский монтажер Джон Грегори, за свою работу над "Тремя билбордами" номинированный на премию "Оскар".

О кончине кинематографиста сообщает Deadline со ссылкой на представителя Грегори. Причиной названа некая непродолжительная болезнь.

Джон Грегори пришел в кинобизнес в 70-х, начав с сериалов. В послужном списке - "Короткая стрижка и кудри" Майка Ли, с которым Джон далее работал регулярно, "Лондон убивает меня", "Год в Провансе", "Четыре свадьбы и одни похороны", "Донни Браско", "Управляя полетами", "Убей меня нежно" Чэня Кайгэ, "Банда Келли", "Непелопа" с Кристиной Риччи, "Залечь на дно в Брюгге", другие.

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