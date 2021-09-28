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28.09.2021 12:06
Рубрика: Легковые авто

В ГД внесен проект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен проект о запрете работать в такси лицам с судимостью за тяжкие преступления. С такой инициативой выступили в правительстве РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ разработан Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России.

Фото: Виктор Васенин
Минтранс представил законопроект о регулировании деятельности легковых такси

В кабмине считают, что лиц с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений допускать до такой работы рискованно.

Документ также касается работы водителями городского общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев). Устроиться на работу в транспорт этой категории нельзя будет с неснятой или непогашенной судимостью за следующие преступления:

- против общественной безопасности,

- основ конституционного строя и безопасности государства,

- против мира и безопасности человечества,

- в случае совершения аналогичных преступлений.

Для водителей такси тоже актуален этот перечень преступлений. При этом список расширен - в него включены:

-  убийство,

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,

- похищение человека,

- грабеж и разбой,

- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Инициатива правительства касается как россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Названы города России, где жители довольны работой такси

Что касается мигрантов из других стран, то им уже запрещено давать патенты на такую работу, если они имеют судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.

При этом уже работающие водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Кроме того, смежные поправки касаются индивидуальных предпринимателей, которые собираются трудится в сфере пассажирских перевозок, включая такси. Для регистрации в целях такой работы им необходимо будет предоставлять справки об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.