В Гонконге признают российские сертификаты о вакцинации

Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября этого года. Об этом говорится в сообщении Генконсульства РФ в Гонконге, опубликованном на страничке дипмиссии в Facebook.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия. В частности, вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из нашей страны напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве", - говорится в сообщении.

В российской дипмиссии подчеркнули, что по договоренности с местными властями, для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на едином портале Госуслуг на основе данных о вакцинации, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями.

"В настоящее время из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V". Въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов мегаполиса", - отметили в дипломатическом представительстве.