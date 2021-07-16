Гонконг ужесточил правила въезда для прибывающих из России

С 16 июля все прибывающие в Гонконг россияне должны три недели находиться на карантине. Власти специального административного района Китая решили ужесточить правила въезда в связи с быстрым распространением мутировавших штаммов коронавируса.

Сейчас в Гонконге действует пятиуровневая система, согласно которой определяются карантинные меры для людей, приезжающих из той или иной страны. Россия с 16 июля перешла из группы B (высокий риск) в группу А2 (очень высокого риска). Хуже эпидобстановка только в Бразилии, Индии, Непале, Пакистане, ЮАР и на Филиппинах.

Ранее сообщалось, что до конца августа власти Гонконга планируют с помощью прививок защитить от SARS-CoV-2 половину населения мегаполиса. "Последние цифры обнадеживают. Главное - сохранять темп", - заявила София Чэнь, возглавляющая местное министерство по делам продовольствия и здравоохранения.