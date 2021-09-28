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28.09.2021 14:34
Рубрика: Культура

В Кремле сожалеют об уходе Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Текст: Татьяна Замахина

Авторитет Александра Ширвиндта всегда будет жить в стенах Московского академического театра сатиры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление народного артиста РСФСР о его намерении покинуть пост худрука этого театра.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Стала известна причина ухода Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

"Конечно, относимся с сожалением, но время идет... - напомнил Песков. - И, конечно же, понятно, что Ширвиндт много-много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал".

По его словам, в Кремле желают артисту здоровья и счастья. "И, конечно, его авторитет всегда будет жить в этом театре", - уверен пресс-секретарь президента.

87-летний артист возглавлял театр с 2000 года. В семье Александра Ширвиндта подтвердили информацию о том, что он собирается уходить с поста художественного руководителя Театра Сатиры, объяснив, что он "плохо себя чувствует". Об этом сообщает РИА Новости.

Культура Театр Драматический театр Президент Администрация Президента

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