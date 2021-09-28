В России открывается первый Центр технологий и микрофабрикации

В среду, 29 сентября, в рамках Года науки и технологий будет открыт первый в стране Центр технологий и микрофабрикации. Он создан базе Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства. В церемонии открытия примут участие руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ученые и представители бизнеса.

"Этот центр позволит сотрудничать представителям разных специализаций и совместно проводить как научно-прикладные исследования, так и вести разработку, конструкторские работы, создавать прототипы и даже опытные партии медицинских приборов и диагностических систем", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Главная миссия центра - минимизация времени между идеей и экспериментальным исследованием, между конструкторской моделью и прототипом, между рабочей моделью и мелкосерийным изделием.