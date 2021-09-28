В России внедрят цифровые платформы на пассажирском транспорте

Цифровые решения на пассажирском транспорте будут внедрять по всей стране, сообщили в Минтрансе. Этим займется министерство совместно с Ассоциацией цифровой транспорт и логистика (ЦТЛ).

"Внедрение передовых решений и технологий, включая искусственный интеллект, биометрию, цифровой профиль пассажира, онлайн-сервисы построения оптимальных маршрутов и сквозной безналичной оплаты проезда качественно изменит работу общественного транспорта, повысит комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Наша задача - ускорить этот процесс за счет масштабирования отработанных решений в отдельных регионах на всю страну, интеграции и совместной работы целого ряда российских разработчиков", - заявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как сообщил замминистра, в ассоциацию ЦТЛ вступила компания - разработчик цифровой платформы пассажирских перевозок "Датапакс". Решение было принято 28 сентября на общем собрании членов объединения.

"Датапакс" стал первым участником ассоциации, который специализируется на внедрении цифровых платформ управления пассажирскими перевозками в регионах России. Как ранее писала "РГ", в частности, цифровые технологии и сервисы были внедрены для транспортного комплекса Твери.

Инновации положительно оценил председатель правительства России Михаил Мишустин, назвав проект "достойным подражания и масштабирования в рамках страны". За один год цифровая платформа в Тверской области позволила сократить среднее время пассажиров в пути на 10%, обеспечит выполнение расписания почти на 100%. За счет "обеления" перевозчиков в семь раз выросли налоговые поступления в бюджет, а количество безбилетных проездов снизилось на 12%.

Подобные пилотные проекты реализуются в Пензе, Норильске, Челябинске, Перми, Ростовской области. Запущены мобильные приложения для пользователей транспортных систем Казани, Таганрога и Норильска. Интерес к цифровым сервисам проявили более 30 регионов.

В компании "Датапакс" рассчитывают способствовать внедрению в российских регионах перспективных идей, лучших цифровых инструментов. В итоге предполагается создать комплексную систему, которая обеспечить пассажирскую мультимодальность и интероперабельность информационных систем всех видов транспорта.