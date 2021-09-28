Видео: что будет, если не пропустить на перекрестке "скорую" с сиреной

Владелец Infiniti спровоцировал аварию на перекрестке в центре Тирасполя (Приднестровье), проигнорировав едущую ему наперерез карету "скорой помощи" с проблесковым маячком и громко работавшей сиреной. Столкновение чудом обошлось без человеческих жертв.

Как показало видео с камер наблюдения, Infiniti мчался на уже мигавший зеленый свет светофора, стремясь успеть проехать до его переключения на желтый и красный. И не обратил внимание на проблесковые маячки ехавшего наперерез спецтранспорта. "У меня горит зеленый, а остальное неважно", - рассудил он и в этом частном случае оказался не совсем прав.

Прав ли был водитель "скорой", проезжавший светофор на запрещающий свет, пусть и с сиреной? Формально - да, но, как показывает статистическая выборка ДТП, даже имея преимущество перед остальными участниками движения, смотреть на перекрестке нужно во все стороны и ногу держать на педали тормоза.

Итог - трое работников "скорой" оказались в больнице с небольшими травмами: два фельдшера с порезами, а водитель с ушибом бедра. Владелец Infiniti отделался испугом при аварии, но все страхи у него еще впереди. Теперь его ждет долгое судебное разбирательство по гражданским искам: помимо "скорой" и его внедорожника косвенно пострадали еще четыре автомобиля, стоявшие на перекрестке.