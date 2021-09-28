Видео: самокатчик столкнулся c прицепом и уехал в нем

Подобные каскадерские трюки на заре немого кино культивировал знаменитый американский комик Бастер Китон. Почти в каждой из своих картин он выпрыгивал из окон многоэтажек, лихо скатывался по перилам, цеплялся за проезжающий мимо автомобиль, балансировал на высокой лестнице-стремянке, проскакивал на машине ж/д переезд прямо перед поездом и т.д. и т.п. Всё это он делал сам, без дублеров и с неизменно каменным выражением лица, что делало все трюки и гэги вдвое смешнее.

Примерно так же воспринимается и это видео, снятое в эстонском Таллине на одной из главных улиц города Рейди теэ. Славящиеся своим спокойствием и невозмутимостью эстонцы - водитель пикапа и самокатчик - неожиданно для себя и для окружающих разыграли эксцентричную сценку, которой сам Китон с восхищением бы поаплодировал.

На пересечении Рейди теэ с оживленной автомагистралью столкнулись пикап и электросамокат. Первый сворачивал направо, а второй мчался прямо по специально выделенной полосе. По плохо видимым знакам сложно сказать, кто кому должен был уступить дорогу - скорее всего, приоритет был у того, кто ехал прямо - но из-за разницы в массе безоговорочно победил автомобиль. Налетев со всего маху на прицеп пикапа, самокатчик кувыркнулся на дно прицепа ...и уехал с ним.

Вернее, почти уехал. Спустя пару мгновений владелец пикапа почувствовал удар по кузову и остановился у обочины.

Случись это в любой другой стране мира - не избежать бы громких споров между участниками ДТП, ругани, а то и потасовки. Но поскольку дело происходило в Эстонии, славящейся своей невозмутимостью и здравомыслием, то нет ни малейших сомнений в том, что в ожидании приезда полиции и страховщиков беседа между участниками аварии будет идти неторопливо, уважительно и касаться будет преимущественно погоды и видов на урожай.