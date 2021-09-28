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28.09.2021 08:00
Рубрика: Экономика

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников в сентябре

Текст: Анастасия Алексеевских
В сентябре ВТБ фиксирует рост активности мошенников по методам социальной инженерии. По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года - на 70%. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С начала 2021 года ВТБ предотвратил хищение средств клиентов на сумму около 12 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, банк помог защитить от угрозы злоумышленников около 65 тыс. своих клиентов - физических лиц, отразив 700 тыс. атак злоумышленников, уточнили в ВТБ.

"Тренд на рост активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались. По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. Мы призываем всегда быть внимательными, никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные и предупреждать банк о подобных звонках. Передать информацию о номере мошенника можно через WhatsApp, Viber, Telegram ВТБ или в чат в ВТБ Онлайн, написав "Передать телефон мошенника", - отметила вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Как ранее сообщал ЦБ, методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий.

По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237 971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

На социальную инженерию во втором квартале пришлось 47% преступлений. По сравнению с первым кварталом этот показатель снизился на 21,6 п.п.

Фото: iStock
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Как следует из статистики регулятора, основным вектором атак социальных инженеров остается интернет-банк: на него пришлось 81,8% инцидентов во втором квартале 2021 года.

По данным регулятора, объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц в 2020 году составил около 9 млрд рублей. В 2019 году - 6,4 млрд.

ВТБ напоминает, что клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Сотрудники банка никогда не будут проводить платные опросы для проверки качества обслуживания, запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. "сотрудника безопасности".

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления Криминал Компании Финансы ВТБ

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