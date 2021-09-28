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Вышел трейлер атмосферного фольклорного хоррора "Агнец"

Новости
    28.09.2021, 16:11
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Capella Film вышел трейлер фильма "Агнец". Лента выйдет в прокат 30 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Перед зрителем предстают величественные кадры суровой природы Исландии, где в отдалении от людей на ферме живет и работает бездетная пара. Однажды в овчарне они находят "некое существо", которое решают взращивать как собственное дитя. Его почти не показывают (зато в подробностях показывают в оригинальном трейлере), но ролик оставляет гнетущее впечатление.

Жанр картины определен как "фольклорный хоррор", она была удостоена премии "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Главные роли исполнили Нуми Рапас ("Однажды в Стокгольме", "Девушка с татуировкой дракона") и Бьёдн Хлинур Харальдссон ("Ведьмак", "Фортитьюд"). Автор сценария и постановщик - Вальдимар Йоханссон.

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