Вышел трейлер атмосферного фольклорного хоррора "Агнец"

На YouTube-канале Capella Film вышел трейлер фильма "Агнец". Лента выйдет в прокат 30 октября.

Перед зрителем предстают величественные кадры суровой природы Исландии, где в отдалении от людей на ферме живет и работает бездетная пара. Однажды в овчарне они находят "некое существо", которое решают взращивать как собственное дитя. Его почти не показывают (зато в подробностях показывают в оригинальном трейлере), но ролик оставляет гнетущее впечатление.

Жанр картины определен как "фольклорный хоррор", она была удостоена премии "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Главные роли исполнили Нуми Рапас ("Однажды в Стокгольме", "Девушка с татуировкой дракона") и Бьёдн Хлинур Харальдссон ("Ведьмак", "Фортитьюд"). Автор сценария и постановщик - Вальдимар Йоханссон.