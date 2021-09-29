В федеральной службе судебных приставов сообщили, что чаще всего водители-нарушители "забывают" оплатить штраф в 500 рублей. Такие лихачи в буквальном смысле не гонятся за скидками. Они могли бы заплатить лишь половину, сделай это добровольно и своевременно. А так, скорее всего, придется отдать в казну 1,5 тысячи рублей - с учетом исполнительского сбора.

В целом количество исполнительных производств сократилось в полтора раза. Нет, нарушать меньше не стали. Но лучше стали платить. Так называемая система дисконта, когда в течение установленного срока можно заплатить только половину штрафа, оказалась эффективной.

По данным ГИБДД, 85 процентов водителей-нарушителей из тех, кто вправе воспользоваться дисконтом, платят по льготной ставке. То есть быстро, добровольно, наполовину меньше. В итоге до судебных приставов стало доходить меньше дел. Что хорошо.

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных в структурные подразделения Федеральной службы судебных приставов, за 8 месяцев 2021 года, по которым судебными приставами-исполнителями приняты решения о возбуждении исполнительных производств, составило 10,6 млн на сумму 9,3 млрд руб. (за 8 месяцев 2020 года - 15,5 млн на сумму 13,1 млрд руб.)", - сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество из поступивших в ведомство постановлений ГИБДД составляют административные штрафы на сумму 500 рублей. Средняя сумма по поступающим на принудительное исполнение административным штрафам ГИБДД составляет около 900 рублей. Любопытно, что весной госавтоинспекция обнародовала свою статистику, свидетельствующую, что большинство автомобилистов получают штрафы не дороже 500 рублей. При этом и среди оплаченных штрафов лидирует сумма в 250 рублей, то есть - половина. За три месяца этого года в 56 процентах оплаченных квитанций как раз значилась сумма в 250 рублей. Значит, не все штрафники одинаковы. Кто-то дисциплинированно экономит, кто-то недисциплинированно платит втридорога.

Если водитель погасит штраф в течение 20 суток, то сможет заплатить только половину

Но есть и рекордсмены: недавно в Москве арестовали Porsche Cayenne у женщины, накопившей 144 штрафа на общую сумму 717 тысяч рублей.