Гниют в поле: обнаружено кладбище новых автомобилей General Motors

Огромное количество пикапов Chevrolet Silverados и GMC Sierra были выставлены в поле у города Флинт в штате Мичиган, образовав "кладбище GM", как его прозвали местные жители.

Вызвана стихийная автостоянка дефицитом полупроводников, из-за которого General Motors не может доукомплектовать машины, собранные на заводе Flint Assembly.

Как сообщает издание MLive-The Flint Journal, представитель компании на запрос отказался назвать точное количество отправленных на импровизированный склад автомобилей. Однако на появившихся фотографиях можно увидеть, что их несколько сотен.

- Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать производство востребованной продукции такой, как пикапы, в условиях ограниченных мощностей. Было принято решение собирать автомобили без определенных модулей, которые будут устанавливаться в кратчайшие сроки при появлении полупроводников. Это лучше и для клиентов, и для дилеров, и для сотрудников завода, чем полностью останавливать производство, - сообщил представитель GM Дэвид Барнас.

Издание добавляет, что в прошлом месяце компания приостанавливала работу завода Flint Assembly на неделю из-за нехватки микрочипов. По этой же причине предприятие Lansing Delta Township Assembly простаивал четыре недели. Кроме того, моторный завод Flint Engine Operations уволил 160 сотрудников, так как останавливался выпуск в канадском подразделении GM.

В то же время портал Autoevolution отмечает, что появившиеся изображения прекрасно показывают, насколько автомобильная отрасль оказалась потрясена дефицитом микросхем. По данным ряда производителей, "кризис полупроводников" может закончиться в лучшем случае в 2023 году.