Инфекционист объяснил, почему пока рано ждать завершения пандемии

Пандемия коронавируса продлится еще минимум год, считает врач-инфекционист Георгий Викулов.

По мнению Викулова, предвестником окончания пандемии станет увеличение количества людей во всем мире с иммунитетом к коронавирусу до 60%.

"До сих пор у огромного числа людей на планете нет иммунитета к инфекции. Особенно это видно в странах третьего мира. Такая ситуация поддерживает циркуляцию возбудителя болезни", - сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что более точные сроки завершения пандемии и возвращения к привычной жизни можно будет назвать после изучения мутаций коронавируса, а также анализа показателей заболеваемости весной. Он пояснил, что после этого станет ясно, насколько коронавирус адаптировался и как он мутировал.

Многие специалисты и Всемирная организация здравоохранения считают вакцинацию ключевым моментом в борьбе с распространением коронавируса. В России можно поставить прививку в любом регионе.