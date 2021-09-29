Как будет совершенствоваться система видеофиксации нарушений

С 1 сентября из Правил дорожного движения была исключена информационная табличка "Фотовидеофиксация", на смену которой пришел дорожный знак с аналогичным названием и внешним видом. Изменились требования к предупреждению водителей о камерах, фиксирующих нарушения правил. А новому созыву Госдумы предстоит рассмотреть и принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым для установки камер Правительство должно разработать правила. Система видеофиксации активно развивается, но нуждается в строгом контроле.

Камеры не только выписывают штрафы. С их помощью также проводится розыск машин. Фото: Сергей Савостьянов

Сегодня камеры фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу для движения общественного транспорта и другие нарушения. На настоящий момент в стране работают более 23,6 тысячи камер фотовидеофиксации - передвижных и стационарных. В первую очередь, они устанавливаются в аварийно-опасных местах, так называемых местах концентрации ДТП.

С помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД за 8 месяцев 2021 года вынесено свыше 103 миллионов постановлений по делам об административных правонарушениях. А это почти 90% процентов от общего числа вынесенных постановлений. Анализ эффективности применения комплексов показывает, что в местах их работы отмечается снижение как общего количества ДТП, так и тяжести их последствий. Кстати, ежегодно в результате деятельности систем фотовидеофиксации на дорогах страны ликвидируются 1,5 тысячи аварийно-опасных участков.

Но камеры устанавливаются не для сбора штрафов и пополнения региональных бюджетов, а для обеспечения безопасности на дорогах. Поэтому водителей о местах их установки надо предупреждать. Что соответствует поручению президента Владимира Путина.

С 1 сентября вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые исключают табличку дополнительной информации 8.23 "Фотовидеофиксация" и вводят новый дорожный знак 6.22 с тем же названием. Знак предназначен для информирования водителей о том, что на данном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений стационарными или передвижными специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме и имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Внешне от предшествовавшей ему таблички он ничем не отличается. Зато отличается функционалом. Табличку самостоятельно нельзя устанавливать. Только вместе со знаком. А знак - самодостаточен. Он может стоять без всяких знаков. Более того, информационные таблички могут устанавливать под ним. В частности, знак "Фотовидеофиксация" может применяться при необходимости с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".

Еще одно отличие. Если табличка устанавливалась и в населенных пунктах, и вне таковых, то по новым правилам знак "Фотовидеофиксация" устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте - со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 "Начало населенного пункта". То есть перед въездом в город, поселок или деревню.

Функционал комплексов фотовидеофиксации нарушений постоянно расширяется. Фото: Александр Корольков

При этом вне населенного пункта знаки должны предупреждать не только о стационарных комплексах фотовидеофиксации нарушений, но и о передвижных.

Кроме того, все места установки камер можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф. Там прямо на карте можно также увидеть не только, где какие камеры стоят и какие нарушения они выявляют, но также и места размещения передвижных комплексов. Ведь места их установки согласовываются с ГИБДД.

Кстати, согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2020 году количество передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД снизилось на 5,4 процента - до 3,5 тысячи штук. А годом ранее - на 2,3 процента, то есть до 3,7 тысячт. Уточним, что речь идет о мобильных комплексах на треногах и камерах, установленных на крышах автомобилей или микроавтобусов.

Эксперты в области фотовидеофиксации утверждают, что сокращение идет по нескольким причинам. Во-первых, это устаревающая технология. В передвижных камерах используются радарные блоки определения скорости, не требующие настройки, юстировки и привязки к конкретному отрезку дороги, что удобно. Но они способны фиксировать только превышение скорости и еще пару составов правонарушений, об универсальности тут говорить не приходится.

Треноги изначально ставили для "оперативного реагирования" на очаги аварийности, их установка требовала меньшего количества согласований. Но нормативы изменились и уравняли стационарные и передвижные комплексы. Так что их преимущество утрачено. Например, если раньше предупреждающие знаки выставлялись только перед стационарными комплексами, теперь их нужно ставить и перед "передвижками". Стационарные камеры - преимущественно оптические. Они более современные и способны фиксировать большее количество составов, чем треноги. При этом оптические комплексы стоят дешевле, чем радарные.

- Госавтоинспекция ведет контроль и надзор за установкой передвижных комплексов, - сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. - Когда такие камеры появляются необоснованно, проводятся проверки, и актуальность собранных сведений по фотовидеофиксации ставится под сомнение. Если камеру поставили из-за дорожных работ, важно, чтобы по их окончании знаки ограничения скорости и камеру убрали или перенастроили на более высокий скоростной режим.

Надо сказать, что каких-то специальных правил размещения комплексов фотовидеофиксации сейчас нет. Есть только ГОСТ, но он касается требований к самим комплексам. Однако это положение вскоре должно измениться. В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые установят требования к камерам.

Согласно им, статья 2.6.1 КоАП дополняется примечанием, по которому требования к автоматическим камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством Российской Федерации. Также кабмин наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в компетентный орган информации об административных правонарушениях.

В статье 24.5 КоАП предлагается закрепить, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, его принятие позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов.

Вне населенного пункта знаки должны предупреждать не только о стационарных комплексах фотовидеофиксации нарушений, но и о передвижных

Часто вызывают вопросы сами способы установки камер. Например, комплексы, которые определяют скорость не по радару, а по видоизменению размера автомобильного знака на картинке, требуют не только установки на определенной высоте, но и под определенным углом к дороге. Малейшее изменение этого угла - и камера начинает завышать скорость.

Даже угол наклона камеры влияет на точность вычислении скорости проезжающего автомобиля. Фото: Александр Корольков

Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике камеры могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан. В ряде регионов из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии правонарушения водители были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты не раз заявляли, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.

Пока претензии к установке комплекса не основание для отмены штрафа. А поправки в КоАП позволят отменять штрафы только по причине того, что камера была установлена не по правилам.

Проект постановления правительства будет подготовлен позднее. И пока неизвестно, какие требования к комплексам фотовидеофиксации, местам их установки и направлению материалов в него войдут.

Авторы поправок в КоАП подразумевали шестимесячный переходный период с момента подписания федерального закона. За это время Правительство России должно подготовить требования и стандарты размещения видеокамер на дорогах, их программного обеспечения. С их внедрением назначение штрафов, которые должным образом документально не подтверждены и могут быть оспорены через суд, прекратится.

Функционал комплексов фотовидеофиксации постоянно расширяется благодаря развитию нейросетевых технологий. Так, в частности, камеры уже научились фиксировать непристегнутых водителей, а также тех, кто использует телефон без устройства handsfree, и другие нарушения.

Недавно Москва объявила тендер на закупку новых комплексов фотовидеофиксации. Согласно техническому заданию они должны уметь выявлять не только превышение скорости, выезд на встречную полосу, стоянку в запрещенном месте и движение по обочине, но и движение мотоциклистов между полосами, нарушение правил применения мотошлемов, поворот или разворот не из крайнего ряда. Кроме того, они должны уметь выявлять нарушения правил перевозки грузов и правил буксировки.

Как говорят эксперты, в большинстве современных комплексов фотовидеофиксации такой функционал зашит изначально. По мере необходимости и по согласованию с Госавтоинспекцией его нужно просто включить в работу.

Но чем современней технологии, чем больше работы доверяется компьютеру, тем выше вероятность ошибочных штрафов. И если выписать штраф в автоматическом режиме легко, то обжаловать его непросто. Так было до 1 сентября. А с 1 сентября на портале Госуслуг заработал новый сервис, позволяющий обжаловать штрафы в электронном виде. И одновременно вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют обжаловать ошибочные штрафы в электронном виде. Нужно только зарегистрироваться на портале и пройти верификацию, можно через кредитную организацию.

Недавно МВД России совместно с Минцифры России запустили совместный эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства. В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение "Госуслуги.Авто", содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем. Проверка будет осуществляться с помощью мобильных устройств сотрудников Госавтоинспекции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.

При этом, использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Если камеру поставили из-за дорожных работ, важно, чтобы по их окончании знаки ограничения скорости и камеру убрали

Между тем с 1 сентября заработал новый порядок рассылки копий постановлений за нарушения, выявленные с помощью комплексов фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме.

Если автовладелец полностью, со всеми данными, зарегистрирован на госуслугах и при этом дал согласие на получение постановлений в личный кабинет на портале, он будет их получать исключительно на гос­услугах. Уведомление об этом ему доставят всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня после поступления на портал постановления начнут исчисляться 10 суток на обжалование. То есть получать "писем счастья" обычной почтой он вовсе не будет.

Если же человек зарегистрирован на портале, но не давал согласие на получение постановлений через личный кабинет на портале, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А не зайдет - получит "письмо счастья" обычным способом.

Ну, а если автовладелец вовсе не зарегистрирован на гос­услугах, для него ничего не меняется. Будет получать письма, как прежде.

Впрочем, есть вариант вообще не получать уведомлений о штрафах - ни на Госуслугах, ни по почте. Для этого достаточно просто соблюдать Правила дорожного движения. Тогда и информация о расположении комплексов фотовидеофиксации будет не очень нужна. А знак "Фотовидеофиксация" будет предупреждать о приближении к аварийно-опасному участку дороги. Не более того.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного­ движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".