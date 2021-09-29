КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты

КНДР 28 сентября провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центральную газету страны "Нодон синмун". По ее данным, испытания прошли на полигоне северной провинции Чагандо.

В ходе испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также специалисты убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы. "Хвасон-8" была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений.

Напомним, накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже агентство Киодо распространило информацию о том, что, по предположениям Японии, Северная Корея запустила баллистическую ракету.

Ранее в сентябре Пхеньян провел пуск двух баллистических ракет, а также успешно испытал новую крылатую ракету большой дальности.