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29.09.2021 07:33
Рубрика: Общество

Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

Текст: Евгения Думанская

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием нитроглицерина при инфаркте может быть опасен, и призвал не давать больному этот препарат.

Фото: iStock
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Как сообщил Мясников, для разжижения крови можно дать только аспирин, а нитроглицерин "может убить человека, потому что у него может упасть давление". Также в эфире телеканала "Россия-1" он предупредил, что при инфаркте нужно сразу вызвать скорую помощь, поскольку время ограничено - у больного есть два часа, чтобы получить помощь врачей.

Во время ожидания медиков Мясников посоветовал усадить или уложить пациента в удобном положении.

Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала о симптомах "тихого инфаркта", о котором пациенты зачастую узнают уже спустя время, однако это состояние не менее опасно, чем любой другой инфаркт, и требует медицинской помощи.

Общество Здоровье

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