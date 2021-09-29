На МКС каюту в модуле "Наука" подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19"

Каюта в новом российском модуле "Наука", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), будет подготовлена к прибытию экипажа корабля "Союз МС-19". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил космонавт Олег Новицкий.

По его словам, пространство будет освобождено, чтобы еще один член российского экипажа мог спокойно отдыхать здесь, пишет ТАСС. Новицкий добавил, что каюта расположена по третьей плоскости, очень удобна и оборудована иллюминатором.

Напомним, накануне пилотируемый корабль "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин") был успешно перестыкован от модуля "Рассвет" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Как пояснили в "Роскосмосе", это необходимо для освобождения стыковочного узла "Рассвета". К нему 5 октября должен пристыковаться корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту.

Напомним, сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.