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29.09.2021 05:25
Рубрика: Общество

На МКС каюту в модуле "Наука" подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19"

Каюта в новом российском модуле "Наука", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), будет подготовлена к прибытию экипажа корабля "Союз МС-19". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил космонавт Олег Новицкий.

Фото: Роскосмос/ТАСС
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По его словам, пространство будет освобождено, чтобы еще один член российского экипажа мог спокойно отдыхать здесь, пишет ТАСС. Новицкий добавил, что каюта расположена по третьей плоскости, очень удобна и оборудована иллюминатором.

Напомним, накануне пилотируемый корабль "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин") был успешно перестыкован от модуля "Рассвет" к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Как пояснили в "Роскосмосе", это необходимо для освобождения стыковочного узла "Рассвета". К нему 5 октября должен пристыковаться корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту.

Напомним, сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Общество Космос

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