На заправках Великобритании дерутся в очередях за бензином

Brawl breaks out between moped drivers at a petrol station as motorists struggled to fill up pic.twitter.com/Cs2SE6KSLB — The Sun (@TheSun) September 27, 2021

На заправках в Великобритании начались драки в очередях за бензином. Издание The Sun опубликовало видео схватки мотоциклиста и автомобилиста в графстве Западный Суссекс, The Mirror, смакуя подробности, рассказывает о драке, в которой участвовали отец и сын против другого отца и сына. Также сообщается о конфликте, в результате которого группа мужчин закидала камнями фургон - все из-за бензина.

Топливный кризис в Великобритании наблюдается с 24 сентября и изначально возник из-за того, что на некоторые заправки вовремя не подвезли бензин. А не подвезли его из-за того, что в стране не хватает водителей грузовиков вообще и водителей бензовозов в частности.

В последнее время профессия теряет популярность, выход же из ЕС и коронавирус отрезали приток иностранных кадров. Узнав о перебоях с поставками топлива на заправки, автомобилисты начали заполнять бак про запас, потом в ход пошли канистры, а дальше дефицит и паника нарастали как снежный ком. Сейчас некоторые заправки в стране просто закрыты, на других за бензином многочасовые очереди, цены взлетели вверх.

Британское правительство заявляет, что дефицит топлива возник прежде всего из-за паники, и надеется, что ситуация нормализуется сама собой в течение нескольких дней. Возможно, к решению проблемы будут привлечены военные водители - премьер-министр Борис Джонсон призвал армию быть наготове.

Также правительство приняло решение о выдаче 5000 краткосрочных рабочих виз водителям из Европы. Правда, в глобальном плане это вряд ли улучшит ситуацию. Так, по оценкам транспортной компании Freight UK, на данный момент в стране не хватает порядка 90 000 водителей грузовиков, а это значит, что проблемы могут возникнуть не только с доставкой топлива, но и, например, продуктов питания.