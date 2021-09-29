NI: Украина не случайно использовала крымских татар для подрыва газопровода

Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest заявила, что украинские спецслужбы не просто так использовали именно крымских татар для подрыва газопровода на полуострове. По ее мнению, с их помощью Киев хотел вновь представить Россию в виде агрессора, который якобы дискриминирует крымских татар.

"Почему взрыв газопровода в Крыму произошел до следующей сессии ООН и после речи Антонио Гутерриша о репрессиях? И, самое главное, почему украинская разведка нанимает для экстремистской деятельности не украинцев или русских, которых большинство на территории Крымского полуострова, а крымских татар?… Ответ очевиден: для того, чтобы снова представить Россию в роли агрессора, репрессирующего крымскотатарский народ. И поэтому законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", - отметила Кади.

Она также выразила недоумение, почему сами крымские татары не понимают, что их просто используют в своих политических целях.

Напомним, 7 сентября ФСБ сообщила, что это Главное управление разведки Украины организовало взрыв на газопроводе в Крыму, произошедший 23 августа. Как выяснили спецслужбы, диверсию устроила оперативная служба "Таврия" (территориальное подразделение разведки украинского минобороны в Херсоне) при участии организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в России). По уголовному делу арестованы трое человек.